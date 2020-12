OTTAWA, ON, le 23 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau ainsi que le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et le ministre des Transports, Marc Garneau, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante pour annoncer que le gouvernement du Canada désignera le 8 janvier de chaque année comme la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes :

« Le 8 janvier 2020, le vol 752 de la Ukraine International Airlines a été abattu par l'Iran, entraînant la mort tragique de 176 personnes innocentes, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents et de nombreuses personnes qui avaient des liens avec le Canada. Cette tragédie nationale représente l'une des pires pertes de vies canadiennes dans l'histoire de l'aviation civile. Près d'un an plus tard, notre pays se souvient de ceux que nous avons perdus et demeure solidaire de leurs proches. De plus, nous restons déterminés à obtenir de l'Iran une explication complète et crédible au sujet de cet événement tragique, et nous continuerons d'insister sur la nécessité de rendre des comptes.

« À la suite de la tragédie du vol PS752, notre gouvernement a pris des mesures pour enquêter de manière approfondie sur la situation, trouver les responsables et soutenir les familles des victimes. Nous avons également entrepris des démarches pour prévenir de nouvelles catastrophes afin d'assurer la sécurité des Canadiens. Nous avons notamment nommé Ralph Goodale au poste de conseiller spécial du premier ministre dans ce dossier et salué le rapport qu'il a publié récemment, lequel contribuera à établir les meilleures pratiques pour réagir aux futures catastrophes aériennes. Nous avons aussi mis en place notre initiative sur la sécurité aérienne, qui contribuera à maintenir les avions civils à l'écart des zones de conflit dangereuses.

« Notre pays a déjà connu des tragédies aériennes, notamment celles des vols 302 d'Ethiopian Airlines et 182 d'Air India, qui ont privé trop de Canadiens de membres de leur famille, de proches et d'amis. Ces tragédies touchent tous les Canadiens, car dans les moments éprouvants, nous nous appuyons les uns sur les autres et nous soutenons ceux qui traversent une période difficile.

« Nous faisons du 8 janvier une journée nationale de commémoration afin de continuer à rendre hommage aux victimes des catastrophes aériennes, tant au pays qu'à l'étranger, et de reconnaître la perte profonde des familles et des proches des victimes. Ensemble, nous nous souviendrons toujours de ces tragédies, et nous garderons ceux que nous avons perdus dans nos pensées et dans nos cœurs.

« Nous ne les oublierons jamais. »

