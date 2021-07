OTTAWA, ON, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour accueillir la nouvelle gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon :

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir la 30e gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon.

« Née au Nunavik, dans le Nord du Québec, Son Excellence a passé sa vie à travailler au nom de ceux qui l'entourent. Infatigable défenseure des droits et de la culture des Inuits, de la jeunesse et de l'environnement, elle s'est vu décerner d'innombrables distinctions honorifiques. De plus, elle est la première Inuite à avoir occupé un poste d'ambassadrice du Canada.

« Tout au long de sa remarquable carrière, Son Excellence a affiché une profonde détermination à faire avancer des dossiers sociaux, économiques et liés aux droits de la personne. Elle a joué un rôle de premier plan dans le resserrement des liens entre les peuples des régions arctiques, sur la scène nationale et internationale. Je sais qu'à titre de gouverneure générale du Canada et de gardienne de la Constitution et des institutions de notre pays, elle saura mettre à profit son expérience et sa perspective uniques pour représenter les Canadiens dans toute leur diversité, au pays comme à l'étranger et dans les deux langues officielles du Canada. Je suis également convaincu qu'en tant que commandant en chef du Canada, elle s'emploiera à soutenir les courageux membres des Forces armées canadiennes, qui font d'immenses sacrifices pour assurer la sûreté et la sécurité de notre pays et de notre population.

« Le caractère historique de ce moment m'inspire, alors que notre pays continue de faire face aux dures réalités de notre passé collectif. Je sais que comme première gouverneure générale autochtone du Canada, Son Excellence saura nous aider à confronter ces difficiles vérités ensemble, à avancer sur le chemin commun de la réconciliation et à bâtir des ponts entre tous ceux qui vivent en ce pays.

« Aujourd'hui, nous rendons également hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada, qui, depuis 69 ans, sert le Commonwealth et les gens qui en font partie avec grâce, dignité et sagesse. Il s'agit de la 13e nomination d'un gouverneur général du Canada par Sa Majesté depuis son accession au trône, en 1952.

« Je remercie Son Excellence la très honorable Mary Simon d'avoir accepté de servir, et je lui offre mes plus sincères félicitations. J'invite tous les Canadiens à trouver une source d'inspiration et d'espoir dans cet important pas en avant pour notre pays. Je les invite également à se joindre à moi pour lui souhaiter bonne chance alors qu'elle assume la plus haute et la plus ancienne fonction de notre pays afin d'y concrétiser sa vision d'un Canada plus juste et plus équitable. »

