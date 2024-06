OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante afin de féliciter Claudia Sheinbaum pour son élection à titre de prochaine présidente du Mexique :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Claudia Sheinbaum, la première femme à être élue présidente du Mexique.

« Alors que nos deux pays célèbrent 80 ans de relations diplomatiques cette année, je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec la présidente élue Sheinbaum afin de resserrer encore davantage l'amitié entre le Canada et le Mexique, une amitié fondée sur des liens culturels, des priorités communes et une relation dynamique en matière de commerce et d'investissement.

« En travaillant ensemble, nous améliorerons la vie de nos citoyens par différents moyens, notamment la lutte contre les changements climatiques, le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, la promotion de l'égalité des genres et l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones. Par l'intermédiaire de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, nous poursuivrons nos efforts afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de faire croître nos économies et de donner une chance équitable à chaque génération. Sur la scène internationale, nous renforcerons nos relations en tant que membres des Nations Unies, du G20, de la Coopération économique Asie-Pacifique, de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste et d'autres forums mondiaux. Ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur et plus équitable pour les Canadiens et les Mexicains.

« Je remercie le président sortant, Andrés Manuel Lopéz Obrador, pour son partenariat solide au cours des six dernières années qui a permis de resserrer les liens entre nos deux pays. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

