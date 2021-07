OTTAWA, ON, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse :

« Aujourd'hui, j'ai appris avec stupéfaction et tristesse l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, lors d'une horrible attaque perpétrée dans sa résidence privée.

« Nous souhaitons un rétablissement complet à la première dame, Martine Moïse, qui a été blessée durant l'attaque. Nos pensées l'accompagnent, tandis qu'elle pleure la perte de son époux.

« Le Canada est solidaire du peuple d'Haïti pendant ces moments difficiles et incertains. Nos deux pays sont unis par une forte amitié, qui repose sur des liens durables entre nos peuples. Le Canada fait preuve d'un engagement profond et de longue date envers Haïti, et nous sommes prêts à lui offrir toute l'aide qui pourrait être nécessaire.

« Les Canadiens qui ont besoin d'une aide consulaire d'urgence en Haïti sont priés de communiquer avec l'ambassade du Canada à Port-au-Prince en composant le +011 (509) 2-812-9000 ou en envoyant un courriel à [email protected]. Les Canadiens avec de la famille et des amis en Haïti peuvent également communiquer en tout temps avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa en composant le 613-996-8885 (numéro sans frais : 014-800-2326-6831) ou en envoyant un courriel à [email protected] ou un message texte au 613-686-3658.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos sincères condoléances à la famille et aux amis du président Moïse ainsi qu'à la population d'Haïti. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/