OTTAWA, ON, le 20 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de l'égalité des sexes :

« Aujourd'hui, nous débutons la Semaine de l'égalité des sexes au Canada. Cette semaine nous offre l'occasion de souligner nos accomplissements en faveur de l'égalité des sexes et de réfléchir au travail qu'il reste à faire pour éliminer les obstacles auxquels font face les femmes et les personnes LGBTQ2 au Canada.

« Le thème de cette année - Grâce à vous - reconnaît notre rôle dans les efforts mondiaux visant à offrir des chances égales de réussite à toutes les personnes, et ce, peu importe leur identité ou leur expression de genre. En particulier, nous soulignons le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. Ceux-ci visent à prévenir la violence sexiste et à accélérer les progrès en matière d'égalité des sexes et de renforcement du pouvoir des femmes, notamment par l'éducation, les droits reproductifs et les soins de santé.

« Depuis la Déclaration de Beijing, le Canada a beaucoup progressé en vue de faire tomber les obstacles à l'égalité. En 2017, nous avons ajouté l'identité et l'expression de genre comme motifs de distinction illicite en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Nous avons intégré dans le Code criminel de nouvelles protections pour les femmes, les personnes transgenres et les gens de diverses identités sexuelles. Au cours des dernières années, nous avons également pris des mesures pour réduire l'écart salarial, augmenter le nombre de femmes dans les métiers spécialisés et d'autres domaines sous-représentés ainsi que pour soutenir les femmes entrepreneures.

« Le gouvernement du Canada a aussi élaboré une stratégie fédérale dotée d'un budget de 200 millions de dollars pour aider à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe, à soutenir les personnes survivantes et leurs familles, et à favoriser des systèmes juridique et judiciaire qui répondent aux besoins. Cette année, en reconnaissance du rôle important des organisations LGBTQ2 dans la création d'un Canada plus inclusif, nous avons lancé le tout premier appel de propositions ouvert dans le but de fournir des fonds pour appuyer le renforcement des capacités de ces organisations à l'échelle du pays.

« De plus, au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Canada a fait de la sécurité et de la protection des femmes, des filles et des personnes LGBTQ2 autochtones une priorité. En collaboration avec des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux, nous travaillons à l'élaboration d'un plan d'action national pour répondre à la tragédie nationale que représentent les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

« Ces derniers mois, la pandémie de COVID-19 a amplifié les inégalités entre les sexes déjà présentes dans notre société. C'est notamment le cas pour les personnes qui sont aussi confrontées à la discrimination ou à des difficultés en raison de leur race, de leur orientation sexuelle ou d'un handicap. Les effets du virus ont rendu les choses encore plus difficiles pour les femmes et les personnes LGBTQ2 qui subissent des violences. Voilà pourquoi nous avons investi 40 millions de dollars pour venir en aide aux refuges pour femmes, aux centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et à d'autres organisations offrant un soutien et des services aux femmes et aux enfants qui tentent d'échapper à la violence dans tout le pays. Pour aider à protéger et à appuyer les femmes et les filles autochtones qui subissent ou fuient la violence, nous avons également investi 44,8 millions de dollars sur cinq ans pour construire 12 nouveaux refuges, et avons alloué jusqu'à 10 millions de dollars aux refuges d'urgence dans les réserves et au Yukon pour aider les femmes et les enfants des Premières Nations. Chaque personne devrait avoir un endroit où elle peut aller pour se sentir à l'abri de la violence et de la COVID-19. Nos investissements ont donc permis de soutenir près de 1 000 organisations qui fournissent des services essentiels de première ligne.

« Au fur et à mesure que nous nous relevons de la pandémie mondiale et que nous relançons notre économie en toute sécurité, nous devons garder à l'esprit qu'un Canada plus juste et plus égalitaire est un Canada meilleur. L'égalité des sexes profite à tous et favorise la santé, le bonheur et la prospérité. Ensemble, nous pouvons faire du Canada un pays où les femmes, les filles et les personnes de toutes les identités et expressions de genre peuvent réaliser leur plein potentiel. »

