Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales au Québec :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite François Legault et la Coalition Avenir Québec pour leur réélection.

« Je suis impatient de continuer à travailler avec le premier ministre Legault et le gouvernement du Québec pour relever les défis qui comptent pour les Québécois et tous les Canadiens. Il s'agit notamment de favoriser la croissance de l'économie verte, de lutter contre les changements climatiques, de trouver des solutions à la pénurie de main-­d'œuvre, de rendre la vie plus abordable, de favoriser la création de logements abordables, d'investir dans les infrastructures et de bâtir un avenir propre et prospère.

« Ensemble, nous ferons du Québec, dont nous sommes si fiers, un endroit où il fait encore mieux vivre.

