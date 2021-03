Déclaration du premier ministre concernant les résultats des élections provinciales à Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, ON, le 27 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales à Terre-Neuve-et-Labrador :

« Les Terre-Neuviens et Labradoriens ont choisi d'élire un gouvernement majoritaire dirigé par le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter le Dr Andrew Furey pour sa réélection.

« Depuis son arrivée en fonction l'année dernière, le premier ministre Furey a fait preuve de leadership et de collaboration, ce qui a été essentiel à la lutte contre la COVID-19. Ensemble, nous continuerons de renforcer les soins de santé, de protéger les Terre-Neuviens et Labradoriens contre le virus et de les aider à traverser cette pandémie mondiale. Dans le prolongement d'initiatives importantes telles que la Stratégie de croissance pour l'Atlantique et les projets du Bas-Churchill, nous allons également travailler ensemble à protéger l'environnement, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre et durable autant pour la province que pour le reste du pays, notamment au moyen de la boucle de l'Atlantique.

« Dans la poursuite de notre partenariat, nous continuerons de faire avancer les dossiers les plus importants pour les gens de Terre-Neuve-et-Labrador et nous rebâtirons en mieux pour l'ensemble des Canadiens. »

