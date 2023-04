OTTAWA, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales à l'Île-du-Prince-Édouard :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Dennis King et le Parti progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard pour leur réélection.

« Je suis impatient de poursuivre ma collaboration avec le premier ministre King et le gouvernement provincial en vue de bâtir des communautés plus fortes et de faire progresser des enjeux importants pour les habitants de la province et de tout le pays.

« Ensemble, nous travaillerons à faire croître l'économie, à créer de bons emplois pour la classe moyenne, à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité, à accélérer la lutte contre les changements climatiques et à rendre la vie plus abordable, notamment en visant la mise en place de services de garde à 10 $ par jour en moyenne dans la province d'ici la fin de l'année. »

