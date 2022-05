OTTAWA, ON, le 21 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats de l'élection générale en Australie :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Anthony Albanese pour son élection à titre de 31e premier ministre de l'Australie.

« Au moment où un nouveau gouvernement australien prend place, je me réjouis à l'idée de travailler avec le premier ministre élu Albanese afin de renforcer la relation qu'entretiennent nos deux pays, pour le bien des Canadiens et des Australiens.

« Le Canada et l'Australie entretiennent une relation commerciale productive et une solide amitié qui reposent sur des liens étroits entre leurs peuples, des valeurs communes et des priorités partagées. Sur la scène internationale, nous collaborons de près au sein des Nations Unies, du Commonwealth, du G20, de l'Organisation mondiale du commerce, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique et du partenariat du Groupe des cinq. L'Australie est la cinquième destination mondiale en importance pour les investissements canadiens directs à l'étranger et notre principal partenaire en matière de défense dans la région indo-pacifique.

« Ensemble, nous continuerons de travailler aux enjeux les plus importants pour les citoyens de nos pays. Nous favoriserons notamment une relance économique forte à la suite de la pandémie de COVID-19, nous poursuivrons la lutte contre les changements climatiques et nous améliorerons la paix et la sécurité dans la région indo-pacifique et le reste du monde, en particulier face à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. De plus, nous continuerons de promouvoir le commerce libre et ouvert, d'aider les entreprises à prospérer et de créer de bons emplois pour la classe moyenne au moyen de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

« Au moment où le gouvernement du Canada élabore une nouvelle stratégie indo-pacifique exhaustive, nous continuerons de renforcer notre partenariat avec l'Australie, tout en créant de la croissance économique et de nouvelles occasions pour les gens des deux côtés du Pacifique.

« Je tiens à remercier l'ancien premier ministre Scott Morrison pour son précieux partenariat au fil des ans et je lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir. »

