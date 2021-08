OTTAWA, ON, le 26 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les attentats meurtriers qui ont eu lieu près de l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan :



« Je condamne sans réserve les attentats terroristes perpétrés plus tôt aujourd'hui près de l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan. Ces attentats odieux ont coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes qui cherchaient désespérément à quitter le pays et à des personnes qui soutenaient les efforts d'évacuation, notamment des militaires et des membres du personnel médical américains. Étant l'un de leurs plus proches alliés, le Canada se joint aux États-Unis pour pleurer leurs disparus.

« Nos pensées accompagnent le peuple afghan et toutes les personnes touchées par ces actes de violence insensés. Nous offrons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes et souhaitons un rétablissement complet à ceux qui ont été blessés.

« Alors que la situation sur le terrain continue d'évoluer, nous poursuivrons notre travail avec nos partenaires locaux et internationaux pour appuyer les efforts humanitaires, lutter contre le terrorisme et veiller à ce que ceux qui veulent quitter l'Afghanistan puissent le faire en toute sécurité.

« Tous les Afghans méritent de vivre dans la dignité, la paix et la sécurité. Le Canada s'attend à ce que tout futur gouvernement de l'Afghanistan s'acquitte de son obligation de défendre les droits fondamentaux de tous ses citoyens, comme l'exige le droit international. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/