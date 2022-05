Déclaration du premier ministre concernant le décès de Son Altesse le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan

OTTAWA, ON, le 14 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à la suite du décès de Son Altesse le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis et souverain d'Abou Dhabi :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Son Altesse le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis et souverain d'Abou Dhabi.

« Le cheikh Khalifa a consacré sa vie au service de sa population, y compris en tant que prince héritier d'Abou Dhabi. Il a été nommé deuxième président du pays en 2004, succédant à son père et fondateur de la nation, feu cheikh Zayed bin Sultan al Nahyan. Le cheikh Khalifa a favorisé le développement économique durable des Émirats ainsi que la paix, la prospérité et la stabilité dans la région. Ces principes directeurs ont permis aux Émirats de devenir un pôle mondial du commerce, des échanges culturels et du tourisme. On se souviendra également de lui pour les accords de paix historiques entre les Émirats arabes unis et Israël, connu sous le nom d'accords d'Abraham, qui ont été signés pendant son règne en 2020.

« Le Canada et les Émirats arabes unis entretiennent une vaste et profonde relation, qui s'est poursuivie sous le leadership de Son Altesse, comme en témoignent les efforts que nous déployons ensemble pour assurer la prospérité des populations de nos pays, contribuer au développement économique et social d'autres pays et renforcer la sécurité dans la région et dans le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à offrir mes condoléances à la famille et aux proches du cheikh Khalifa, aux Émiratis et aux résidents des Émirats arabes unis. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]