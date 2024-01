OTTAWA, ON, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Norman Jewison :

« Norman Jewison était un cinéaste, un scénariste et un réalisateur emblématique. Il a réalisé certains des films les plus mémorables du 20e siècle; des films qui racontent constamment des histoires de diversité et d'humanité, comme Un violon sur le toit, Dans la chaleur de la nuit et Éclair de lune. Il s'agissait de ses propres œuvres créatives, mais elles faisaient écho à des valeurs auxquelles tous les Canadiens adhèrent. Il était fier d'être Canadien et laisse derrière lui une œuvre qui reste profondément pertinente pour les Canadiens et pour les gens de partout.

« Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, M. Jewison a servi dans la Marine royale canadienne. Après son mandat, il a fréquenté le Collège Victoria de l'Université de Toronto, avant d'entamer une carrière de plus de 50 ans dans la télévision et le cinéma.

« Avec sa foi inébranlable en la justice sociale, M. Jewison était déterminé à agir pour le bien commun. Il a participé aux manifestations pour les droits civiques dans les années 1960 et n'a jamais hésité à aborder des sujets stimulants et souvent difficiles dans son œuvre. L'Ouragan et Dans la chaleur de la nuit ont été acclamés par la critique et sont devenus des films phares sur le thème de l'inégalité raciale.

« Les films de M. Jewison étaient très variés, allant des drames aux comédies, en passant par les comédies musicales, et ils étaient les meilleurs de leur catégorie. Ses films ont obtenu un total de 45 nominations aux Oscars et en ont remporté 12. M. Jewison lui-même a reçu trois nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur, ainsi que le prix commémoratif Irving G. Thalberg. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1988 et a été intronisé sur l'Allée des célébrités canadiennes dix ans plus tard.

« Malgré la reconnaissance internationale, M. Jewison n'a jamais oublié ses racines canadiennes. Il a été le mentor de nombreux aspirants cinéastes canadiens. En 1998, il a fondé le Centre canadien du film, qui continue d'encourager et de soutenir les talents canadiens.

« Le monde du cinéma a perdu l'un de ses plus grands noms, et le Canada a perdu l'un de ses conteurs les plus talentueux. Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Jewison. Je sais que son héritage restera une source d'inspiration pour de nombreuses générations. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]