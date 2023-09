OTTAWA, ON, le 9 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Monique Bégin :

« C'est avec tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de l'honorable Monique Bégin, enseignante, universitaire, ancienne ministre respectée et pionnière pour les Canadiennes.

« Née à Rome, en Italie, Mme Bégin a d'abord été enseignante, puis elle est devenue une voix influente pour les Canadiennes, notamment en tant que membre fondatrice de la Fédération des femmes du Québec et secrétaire générale de la Commission royale d'enquête sur le statut de la femme. À ce titre, elle a contribué à promouvoir l'égalité des chances chez les femmes dans tous les aspects de la société canadienne.

« En 1972, Mme Bégin a été élue députée de la circonscription montréalaise de Saint-Michel, devenant ainsi l'une des trois premières Québécoises à siéger à la Chambre des communes. Elle a été nommée ministre du Revenu national, puis ministre de la Santé et du Bien-être social. À titre de ministre de la Santé et du Bien-être social, elle a présenté deux mesures historiques qui allaient améliorer la vie de la population canadienne : la Loi canadienne sur la santé, qui cimente notre système de santé universel en établissant des normes pour le pays tout entier, et un crédit d'impôt pour enfants, qui a ouvert la voie à l'Allocation canadienne pour enfants que l'on connaît aujourd'hui.

« Après plus de dix ans en politique, Mme Bégin est retournée à ses racines, l'enseignement, en entrant dans le milieu universitaire. En 1986, elle est devenue la première titulaire de la Chaire conjointe en études des femmes de l'Université d'Ottawa et de l'Université Carleton. Elle est ensuite devenue doyenne de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa, charge qu'elle a conservée jusqu'à sa retraite en 1997.

« Mme Bégin a reçu de nombreuses distinctions pour son travail, dont la première médaille du Dr Brock Chisholm, remise par la Société médicale de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, ainsi que des doctorats honorifiques de quatorze universités. De plus, elle a été nommée Compagnon de l'Ordre du Canada, a été élue Distinguished Fellow de l'Académie canadienne des sciences de la santé et s'est vu conférer le titre de membre honoraire à vie de l'ancienne Association canadienne des soins de santé.

« Militante passionnée, Mme Bégin a laissé une marque indélébile sur le Canada. Au nom de tous les Canadiens, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]