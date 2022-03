OTTAWA, ON, le 30 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Joyce Fairbairn, ancienne sénatrice de l'Alberta :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris hier le décès de l'ancienne sénatrice Joyce Fairbairn, une merveilleuse amie tant pour mon père que pour moi, une Albertaine brillante et engagée ainsi qu'une femme véritablement dévouée au service du Canada.

« La sénatrice Fairbairn a passé 50 ans à travailler sur la Colline du Parlement, où elle a été la première femme à agir comme leader du gouvernement au Sénat et la championne des programmes et campagnes d'alphabétisation à titre de ministre spécialement chargée de l'alphabétisation. Ses efforts ont attiré l'attention du pays sur l'alphabétisation des adultes, réduit la stigmatisation entourant les apprenants adultes et fourni aux Canadiens des ressources et des outils essentiels pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage.

« En 2015, elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada pour sa carrière distinguée et son dévouement à améliorer la vie des Canadiens. En 2018, l'école intermédiaire Senator Joyce Fairbairn à Lethbridge a été nommée en son honneur - à juste titre.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la sénatrice Fairbairn. Nous partageons votre deuil. Elle était une véritable championne des Canadiens et elle nous manquera énormément. »

