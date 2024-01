OTTAWA, ON, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Ed Broadbent :

« Aujourd'hui, je suis profondément attristé d'apprendre le décès de l'honorable Ed Broadbent, homme politique, universitaire et défenseur de la justice sociale respecté.

« M. Broadbent croyait en l'importance de la communauté et du partenariat, des valeurs qui ont orienté la vision qu'il avait d'un Canada meilleur et plus compatissant. Il a été élu pour la première fois au Parlement en 1968 et a représenté la circonscription d'Oshawa--Whitby pendant plus de vingt ans. Il a aussi occupé le poste de chef du Nouveau Parti démocratique du Canada et a guidé le parti à travers plusieurs élections. Il a ainsi contribué au paysage politique de notre pays et est devenu une figure bien-aimée à l'échelle nationale. En 2004, il a été réélu à la Chambre des communes en tant que député d'Ottawa-Centre, où il s'est mis au service des Canadiens avec dévouement jusqu'à sa retraite de la vie politique.

« Au-delà de sa carrière politique, M. Broadbent a consacré sa vie à aider les autres. Il a notamment contribué à faire progresser l'égalité des sexes, à promouvoir les droits des peuples autochtones et à défendre la démocratie. De 1990 à 1996, dans ses fonctions de président du Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, il a contribué à l'avancement des droits de la personne, de la justice et des valeurs démocratiques au pays et à l'étranger.

« M. Broadbent croyait fermement au pouvoir de l'éducation. Auteur publié, il a enseigné dans plusieurs universités canadiennes et internationales tout au long de sa vie, notamment à l'Université York et à l'Université Simon Fraser ainsi qu'à l'Université d'Oxford, en Angleterre. En 2011, il a établi l'Institut Broadbent, un groupe de réflexion sur les politiques qui offre encore à ce jour de la formation aux leaders de demain pour leur fournir des moyens d'agir.

« Parmi les nombreuses distinctions qu'il a reçues, M. Broadbent est le titulaire de plusieurs doctorats honorifiques, est devenu membre du Conseil privé du Roi en 1982, a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 1993 et a été promu Compagnon de l'Ordre du Canada en 2001.

« Le Canada se porte mieux grâce au service dévoué d'Ed Broadbent. Il laisse derrière lui un héritage incroyable, qui restera sans aucun doute une source d'inspiration pour les Canadiens.

« À la famille de M. Broadbent, à ses amis et à tous les Canadiens qui pleurent le décès de ce leader visionnaire : je pense à vous et je vous adresse mes plus sincères condoléances. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]