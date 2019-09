Déclaration du premier ministre concernant le décès de l'ancien président français Jacques Chirac

SUDBURY, ON, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'ancien président français Jacques Chirac :

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Jacques Chirac, un homme d'État qui a marqué l'histoire de la France.

« Au cours d'une carrière politique de plus de quarante ans, le président Chirac s'est consacré à l'épanouissement de la France et des Français, au renforcement de la construction européenne, et à la promotion des valeurs humanistes que partagent la France et le Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'ancien président Chirac ainsi qu'aux Français qui pleurent sa perte. »

