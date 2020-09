OTTAWA, ON, le 19 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante concernant le décès du très honorable John N. Turner :

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris aujourd’hui le décès du très honorable John N. Turner, ancien premier ministre du Canada.

« M. Turner était un brillant homme politique, un avocat chevronné et un athlète doué. Il est devenu le 17e premier ministre du Canada après avoir occupé de nombreux autres postes au sein de la fonction publique, notamment celui de ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, de ministre de la Justice et procureur général du Canada, et de ministre des Finances. Il a aussi été chef de l’opposition. Attachant une très grande importance au droit et au processus démocratique, M. Turner a apporté des réformes essentielles au Code criminel.

« M. Turner était un homme humble et possédait une grande conscience sociale. Il a appuyé de nombreux organismes de bienfaisance, dont l’hôpital Mount Sinai à Toronto. Il a également agi à titre de directeur honoraire du Fonds mondial pour la nature au Canada et était un ardent défenseur des lacs et rivières du pays.

« M. Turner a reçu de nombreuses distinctions au fil des ans. Il a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada en 1995 et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour le Canada en 2012.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Turner. Ses contributions au Canada ne seront jamais oubliées. »Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/