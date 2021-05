OTTAWA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Donald Cameron :

« Aujourd'hui, je me joins aux Néo-Écossais et aux Canadiens pour pleurer le décès de Donald Cameron, 22e premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

« Né à Egerton, en Nouvelle-Écosse, M. Cameron a consacré 19 ans de sa vie au service public. D'abord élu à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse en 1974, il a occupé plusieurs postes avant de devenir premier ministre en 1991. Sous son leadership, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis en place une législation pionnière en matière de droits de la personne qui appelait à l'égalité des droits pour les gais et les lesbiennes, contribuant ainsi à faire du Canada un pays plus juste et plus équitable. Après son retrait de la vie politique en 1993, M. Cameron est devenu consul général du Canada à Boston.

« Nous nous souviendrons affectueusement de M. Cameron en raison de ses nombreuses années de service dans sa chère province natale, de son intégrité ainsi que de son engagement envers la transparence, l'égalité et les droits de la personne.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos condoléances à la famille, aux amis et aux anciens collègues de M. Cameron ainsi qu'aux gens de la Nouvelle-Écosse. »

