MADRID, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'invitation de l'OTAN à la Finlande et à la Suède à se joindre à l'Alliance :

« Aujourd'hui, l'alliance de l'OTAN a formellement invité la Finlande et la Suède à joindre ses rangs. Le Canada appuie sans réserve leur demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Nous avons toujours apprécié leur partenariat étroit avec l'Alliance et leurs précieuses contributions à la sécurité transatlantique.

« En tant que proche ami et partenaire de sécurité, le Canada apportera son soutien à la Finlande et à la Suède tout au long du processus d'adhésion, y compris face aux menaces à leur sécurité. Il sera important pour tous les partenaires de l'OTAN d'entreprendre rapidement le processus entourant leur adhésion à l'OTAN afin de limiter les possibilités d'ingérence de la part d'adversaires.

« À l'échelle nationale, le Canada a rapidement pris des mesures pour accélérer ce processus, et nous continuerons à travailler le plus rapidement possible pour l'achever. De plus, la Chambre des communes a voté à l'unanimité pour l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance.

« Le Canada a pleinement confiance dans la capacité de la Finlande et de la Suède à s'intégrer rapidement et efficacement à l'OTAN et à contribuer à la défense collective de l'Alliance. Leur adhésion rendra l'OTAN plus forte.

« Le Canada souscrit toujours à la politique de la porte ouverte de l'OTAN pour tout pays européen en mesure de respecter les engagements et obligations des membres, comme protéger la démocratie et contribuer à la défense collective de l'Alliance. »

