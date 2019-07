Déclaration du premier ministre concernant l'attentat terroriste en Somalie

OTTAWA, le 14 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'attentat terroriste qui a eu lieu en Somalie :

« Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Hodan Nalayeh, journaliste canadienne d'origine somalienne qui a été tuée avec son mari Farid lors d'un attentat terroriste survenu à Kismayo, en Somalie. Nos pensées accompagnent également les blessés et tous ceux qui ont perdu un être cher.

« Mme Nalayeh mettait en lumière des histoires somaliennes positives et inspirantes. Son travail démontrait la façon dont la liberté de la presse nous offre des perspectives plus larges et encourage la diversité et l'inclusion. Le Canada, les communautés somaliennes et les milieux journalistiques à travers le monde pleurent sa perte.

« Le Canada condamne cet attentat haineux. Nous continuerons de travailler avec la Somalie et d'autres partenaires internationaux pour mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme violent. Ensemble, nous devons bâtir un monde plus sûr et plus pacifique. Nous devons protéger la liberté de la presse, qui renforce nos sociétés et permet à la démocratie de s'épanouir. »

