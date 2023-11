OTTAWA, ON, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'accord sur la libération d'otages détenus par le Hamas et l'observation d'une pause humanitaire prolongée à Gaza :

« L'accord sur la libération d'otages et l'observation d'une pause humanitaire prolongée à Gaza constitue un progrès. Des milliers de familles ont été dévastées par les attaques terroristes du 7 octobre, et beaucoup d'entre elles pourront maintenant être réunies avec leurs proches. Je remercie les partenaires du Canada au sein de la communauté internationale, notamment les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, pour les efforts qu'ils ont déployés afin de faciliter la négociation de cet accord. Nous attendons sa mise en œuvre avec intérêt, et nous appelons toutes les parties à en respecter les dispositions. Nous continuons également à demander la libération immédiate de tous les otages.

« L'accès rapide, soutenu et sans entraves de l'aide humanitaire demeure une nécessité cruciale. Il reste encore énormément de travail à faire pour remédier à la situation humanitaire désastreuse et répondre aux besoins urgents des innocents civils palestiniens à Gaza. Il faut que les civils puissent obtenir rapidement l'aide vitale dont ils ont besoin, notamment de la nourriture, de l'eau, du carburant et des fournitures médicales d'urgence. Le Canada s'est déjà engagé à verser un financement de 60 millions de dollars à des partenaires de confiance pour l'aide humanitaire, et nous sommes prêts à aider encore davantage.

« Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires de la région pour veiller à ce que les Canadiens, les résidents permanents du Canada et les membres admissibles de leur famille qui sont à Gaza puissent en sortir. Nous appelons toutes les parties à aider les Canadiens et les autres ressortissants étrangers à quitter Gaza.

« Nous devons tout mettre en œuvre afin d'éviter de nouvelles pertes de vies civiles innocentes et de progresser vers une paix durable dans la région. Le Canada déplore les pertes de vies israéliennes et palestiniennes à la suite des attaques du 7 octobre. Nous resterons solidaires des peuples israélien et palestinien dans leur droit à vivre en paix, en sécurité, dans la dignité et sans crainte. Nous continuerons à préconiser une solution à deux États, où un État palestinien pacifique, prospère et sûr pourra s'épanouir aux côtés d'un État d'Israël pacifique, prospère et sûr. »

