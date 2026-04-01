OTTAWA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, le colonel Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne, écrit une page d'histoire en devenant le premier Canadien à entreprendre un voyage vers la Lune.

En participant à la mission Artemis II, le Canada n'est que le deuxième pays sur Terre à déployer un astronaute dans une mission lunaire. Cette remarquable réalisation témoigne des compétences exceptionnelles du colonel Hansen et des décennies de discipline, de dévouement et de persévérance qui l'ont mené à ce moment. Elle met également en lumière le Canada et nos compétences scientifiques de calibre mondial, nos technologies de pointe et nos astronautes exceptionnels.

Cet événement nous rappelle ce que le Canada a toujours été : un pays d'explorateurs, de bâtisseurs et d'innovateurs. Le colonel Hansen porte l'héritage de ses prédécesseurs - Marc Garneau, Roberta Bondar, Chris Hadfield - et les rêves des jeunes Canadiens qui observent le lancement, aujourd'hui.

Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite au colonel Hansen et aux astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch une mission fructueuse sous le signe de la sécurité. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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