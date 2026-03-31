OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, je me joins à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens pour pleurer la perte de Stephen Lewis, figure emblématique d'un leadership bienveillant au sein de la démocratie canadienne et défenseur de renommée mondiale des droits de la personne et du multilatéralisme.

En tant que membre de l'Assemblée législative de l'Ontario, chef du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario et ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, M. Lewis a touché des millions de personnes par ses appels en faveur d'une société empreinte de compassion et de justice.

Il a contribué à faire du Canada un leader guidé par ses principes dans la lutte pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud et il était convaincu que la réduction de la pauvreté et la croissance économique passaient nécessairement par l'accès à des soins de santé de qualité. En tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le VIH/sida en Afrique, puis comme cofondateur de la Fondation Stephen Lewis, il a exhorté le monde à considérer le bilan humain de cette terrible épidémie non pas comme une tragédie lointaine, mais comme une responsabilité commune qui exigeait une action à l'échelle mondiale.

Je présente mes condoléances à Michele, l'épouse de Stephen Lewis, ainsi qu'à leurs trois enfants et à toutes les personnes dont il a marqué la vie. Il nous manquera énormément. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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