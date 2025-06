OTTAWA, ON, le 23 juin 2025 /CNW/ - « Il y a 40 ans aujourd'hui, des civils innocents, dont plus de 268 Canadiens et Canadiennes, ont été tués dans un attentat à la bombe contre le vol 182 d'Air India. Cet attentat terroriste demeure l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de notre pays - et nous ne devons jamais l'oublier.

« À l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme, nous nous souvenons des victimes de l'attentat à la bombe contre le vol d'Air India et de toutes les autres personnes qui ont perdu la vie à cause du terrorisme.

« Le Canada continuera de collaborer avec ses alliés et partenaires, sur son territoire et dans le monde entier, afin de mieux détecter et prévenir les menaces que posent le terrorisme et l'extrémisme violent et y réagir.

« Le nouveau gouvernement du Canada s'oppose sans équivoque au terrorisme, et nous allons remplir notre mandat de changement pour assurer la sécurité des communautés. »

