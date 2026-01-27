OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - « À pareille date en 1945, la libération d'Auschwitz-Birkenau a permis de montrer l'ampleur des crimes nazis à la face du monde et est devenue le symbole des horreurs de l'Holocauste, de la résilience de ses survivants et de la culpabilité de ceux qui en ont été complices.

Le régime nazi a assassiné systématiquement et sans raison six millions de Juifs et a aussi tué des millions d'autres personnes, dont des centaines de milliers de Roms et de Sintis, d'opposants politiques, de personnes 2ELGBTQI+, de prisonniers de guerre et de personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui, nous nous souvenons des conséquences de l'ignorance, de la haine et de la complicité, et nous reconnaissons que détourner le regard n'est pas un acte passif, mais une trahison concrète.

Nous devons aujourd'hui nous rappeler ces leçons. La communauté juive a été touchée par une résurgence dévastatrice de l'antisémitisme au Canada et dans le monde. Des synagogues et des écoles ont été attaquées, des personnes ont été harcelées en raison de leur foi, et des gens ont tenté de minimiser ou de nier les horreurs du 7 octobre.

Il est de notre devoir, en tant que Canadiens, de bâtir un pays où les Juifs peuvent vivre en toute sécurité, ouvertement et librement. Notre gouvernement a pris des mesures, notamment en déposant la Loi visant à lutter contre la haine, qui rendra criminel le fait d'obstruer intentionnellement et en connaissance de cause les lieux de culte, les écoles et les centres communautaires religieux ou culturels. Ces lois sont nécessaires, même si elles sont loin de suffire.

Le devoir de combattre l'antisémitisme nous incombe à tous, et cette responsabilité commence par le souvenir.

Le Canada se souviendra. »

