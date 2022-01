OTTAWA, ON, le 22 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le sixième anniversaire de la fusillade mortelle survenue à La Loche, en Saskatchewan :

« Il y a six ans aujourd'hui, la communauté de La Loche, en Saskatchewan, a été visée par un attentat durant lequel quatre personnes ont été tuées et sept autres ont subi de graves blessures.

« En ce sombre anniversaire, je me joins à la population de la Saskatchewan et à tous les Canadiens afin de rendre hommage aux personnes innocentes qui ont perdu la vie et de nous souvenir d'elles. Nous offrons nos sincères condoléances aux survivants ainsi qu'aux familles et aux amis qui ressentent encore la douleur provoquée par la perte d'un être cher et les traumatismes liés à cet attentat.

« En réfléchissant à cette tragédie, nous sommes conscients que chaque vie perdue à cause de la violence par armes à feu en est une de trop. La sécurité de tous les Canadiens est la priorité absolue du gouvernement, et nous allons continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de la protéger et de contribuer à bâtir des communautés plus sûres. Nous le devons aux victimes et aux survivants de la violence par armes à feu au Canada, ainsi qu'à leurs familles - qu'elles soient de la Saskatchewan, de Québec, de Toronto ou de la Nouvelle-Écosse.

« En 2020, dans sa volonté de soutenir des communautés comme La Loche, le gouvernement du Canada a annoncé l'interdiction de plus de 1 500 modèles et variantes d'armes à feu de type arme d'assaut. En 2021, nous avons annoncé un investissement de près de 600 millions de dollars sur trois ans dans des approches fondées sur les distinctions en matière de santé mentale pour les Premières Nations, les Inuits et la nation métisse. Cette stratégie permettra de continuer à renforcer le bien-être mental des membres des communautés autochtones et de tout le pays et d'y améliorer l'accès. Elle contribuera à améliorer les mesures d'aide dans les communautés, qu'il s'agisse de former de nouveaux ou d'actuels travailleurs du mieux-être ou de créer d'autres services communautaires. Le gouvernement continuera de travailler en partenariat avec les gouvernements autochtones, municipaux, provinciaux et territoriaux pour assurer un meilleur avenir à tous les jeunes Autochtones.

« Le gouvernement du Canada est également résolu à appuyer le processus de guérison des personnes touchées par la tragédie de La Loche, notamment en améliorant le soutien aux services de bien-être mental dirigés par des Autochtones, adaptés à leurs cultures et tenant compte des traumatismes subis par les peuples autochtones. De l'aide et des services d'intervention en cas de crise sont disponibles pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis par le biais de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 ou par clavardage à l'adresse www.espoirpourlemieuxetre.ca. De l'aide en matière de santé mentale est également accessible gratuitement 24 heures sur 24 pour tous les Canadiens par le biais du portail Espace mieux-être Canada, au 1-866-585-0445 ou en ligne à l'adresse www.wellnesstogether.ca/fr-ca. Nous allons continuer d'investir dans des services et des mesures d'aide en santé mentale qui peuvent transformer concrètement la vie des peuples autochtones et de tous les Canadiens.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tout le monde à se souvenir des victimes et des survivants de la tragédie de La Loche qui ont vu leur vie changer à jamais le 22 janvier 2016. Nous sommes avec vous, et vous avez notre appui indéfectible. »

