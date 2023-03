OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du ramadan :

« Demain, les musulmans du Canada et du monde entier marqueront le début du mois béni du ramadan.

« Le ramadan a lieu durant le neuvième mois du calendrier musulman. Il commence et se termine officiellement après l'observation du croissant de lune. C'est une période de contemplation spirituelle, de jeûne, de prière et de charité pour les musulmans, qui se réunissent le soir avec leurs familles et leurs amis pour partager l'iftar, le repas qui leur permet de rompre le jeûne de la journée. Ce repas, qui suit la prière du coucher du soleil, est une occasion de réfléchir aux valeurs de compassion, de gratitude et de générosité qui sont au cœur du ramadan.

« Alors que nous marquons le début du ramadan, je me joins à tous les Canadiens pour célébrer les contributions constantes des communautés musulmanes à notre tissu national dynamique et diversifié.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons paix et bonheur à tous ceux qui célèbrent le ramadan.

« رمضان مبارك

« Ramadan Moubarak. »

