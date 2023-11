Déclaration du premier ministre à l'occasion du premier Mois du patrimoine libanais

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du premier Mois du patrimoine libanais :

« Aujourd'hui, nous célébrons le début du tout premier Mois du patrimoine libanais, qui nous donne l'occasion de saluer les Canadiens d'origine libanaise et de rendre hommage aux contributions qu'ils apportent au pays où nous sommes fiers de vivre.

« Depuis l'arrivée des premiers immigrants libanais dans les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, où des centaines de milliers de Canadiens d'origine libanaise sont établis dans des communautés d'un océan à l'autre, cette diaspora dynamique fait partie intégrante de la riche mosaïque culturelle du Canada. Ses contributions passées et présentes continuent de rendre notre pays plus diversifié, plus prospère et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se renseigner sur ce que les Canadiens d'origine libanaise apportent à notre culture, à notre économie et à nos communautés. Que ce soit par le partage de la cuisine nationale libanaise, par les célébrations où la musique et la danse traditionnelles sont à l'honneur, ou par leur influence dans les domaines des sciences et de la médecine, les Canadiens d'origine libanaise contribuent à faire du Canada le pays que nous aimons.

« Je souhaite un excellent premier Mois du patrimoine libanais à tous ceux qui célèbrent cet événement. »

