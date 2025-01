OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An chinois :

« Pendant deux semaines à compter d'aujourd'hui, les communautés chinoises au Canada et dans le monde entier célébreront le Nouvel An chinois et l'arrivée de l'année du Serpent, symbole de sagesse, d'introspection et de renouveau.

« Le Nouvel An chinois, aussi appelé la fête du printemps, offre aux familles et aux amis l'occasion de se rassembler, de partager des mets traditionnels et d'échanger leurs meilleurs vœux pour l'année à venir. Des lanternes rouges et des feux d'artifice illumineront le ciel dans des communautés d'un bout à l'autre du pays, pour évoquer la bonne fortune ainsi que le riche patrimoine culturel et la résilience des Canadiens d'origine chinoise installés d'un océan à l'autre.

« Profitons de ces réjouissances pour réfléchir aux immenses contributions des plus de 1,7 million de Canadiens d'origine chinoise. Grâce à eux, le Canada est un pays plus inclusif, diversifié et prospère.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un Nouvel An chinois sous le signe de la joie, de la santé et de la chance à tous ceux qui célèbrent cette occasion. Que l'année du Serpent apporte à tous santé, bonheur et prospérité.

« 新年快乐! "新年快樂! Xīn Nián Kuài Lè! Sun Nin Fai Lok! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

