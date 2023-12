OTTAWA, ON, le 31 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An :

« Ce soir, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays et du monde entier se réuniront pour réfléchir à l'année qui vient de s'écouler et envisager celle à venir.

« Cette année, les Canadiens ont su rester forts dans des moments difficiles. Malgré l'instabilité géopolitique, l'inflation mondiale et la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée au Canada, les Canadiens n'ont pas baissé les bras. Nous nous sommes retroussé les manches, nous avons veillé sur nos voisins et nous avons été là les uns pour les autres.

« Le gouvernement du Canada a offert un allégement ciblé de l'inflation aux familles qui en avaient le plus besoin. Nous avons mis en place des services de garde à 10 dollars par jour dans plus de la moitié des provinces et des territoires. Nous avons instauré un régime de soins dentaires qui profitera à des millions de Canadiens, y compris les personnes âgées. Nous avons attiré des investissements du monde entier dans nos communautés, lesquels ont permis de créer des emplois sur lesquels nos travailleurs peuvent compter. Et nous avons travaillé ensemble pour construire plus de logements, plus rapidement, d'un océan à l'autre.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire. Au cours de l'année à venir, nous continuerons de soutenir la classe moyenne en créant de bons emplois, en construisant davantage de logements et en gardant notre air pur.

« Au moment où nous entamons une nouvelle année, renouvelons notre engagement envers les valeurs d'unité, d'inclusion et de diversité qui nous définissent en tant que Canadiens. Le Canada est le meilleur pays du monde. Continuons à travailler ensemble et à le rendre encore meilleur.

« Bonne année, Canada ! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

