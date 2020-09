OTTAWA, ON, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Nayrouz :

« Aujourd'hui, les chrétiens coptes orthodoxes au Canada et à travers le monde célébreront l'arrivée du Nouvel An copte et la fête du Nayrouz.

« Le Nayrouz marque le début de Thout, le premier mois du calendrier copte. Cette fête, également appelée la fête des rivières, était à l'origine un jour d'action de grâce pour saluer les eaux montantes du Nil, qui irriguaient les cultures avoisinantes et offraient un moyen de subsistance aux anciens Égyptiens.

« Le jour du Nayrouz, les chrétiens coptes s'échangent des cadeaux et prient avec leurs familles, leurs amis et leurs proches. Cette année, les célébrations seront différentes puisque nous continuons de lutter contre la pandémie de COVID-19 et de suivre les consignes de santé publique afin de nous protéger et de protéger nos communautés.

« Le Nayrouz est aussi une opportunité de réfléchir à la riche histoire des coptes. À l'occasion de cette fête, les chrétiens coptes commémorent l'ère des martyrs dont les coptes ont souffert pendant le règne romain. Grâce à leur détermination et à leur courage, les chrétiens coptes ont pu survivre à des siècles de persécution. Ils forment maintenant des communautés dynamiques et résilientes ici, au Canada, et à travers le monde.

« Aujourd'hui, nous soulignons les nombreuses contributions que les chrétiens coptes ont apportées et continuent d'apporter à nos communautés et à notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons un joyeux Nayrouz à tous ceux qui célèbrent cette occasion! »

