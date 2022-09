OTTAWA, ON, le 11 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nayrouz :

« Aujourd'hui, les chrétiens coptes orthodoxes du Canada et du monde entier célébreront la fête du Nayrouz - également appelée la fête des rivières - et salueront l'arrivée du Nouvel An copte.

« Le Nayrouz marque le début de Thout, le premier mois du calendrier copte. Aujourd'hui, de nombreuses communautés coptes vont se réunir pour prier, échanger des cadeaux, réfléchir et célébrer l'année qui vient.

« Les anciens Égyptiens considéraient le Nayrouz comme une journée d'action de grâce pour saluer la crue des eaux du Nil, qui était essentielle pour irriguer les cultures. Aujourd'hui, le Nayrouz nous rappelle la persécution que les chrétiens coptes ont subie sous la domination romaine. Face à l'oppression, les communautés coptes se sont montrées résilientes et fidèles à leur foi. Elles constituent encore un exemple pour les chrétiens coptes et beaucoup d'autres communautés à travers le monde.

« Cette année, les célébrations sont marquées par la tristesse, au souvenir du tragique incendie survenu le 14 août dans l'église copte Abou Sifine à Giza, en Égypte. Ce sinistre a coûté la vie à des dizaines de fidèles, y compris des enfants.

« En ce jour, j'encourage tous les Canadiens à se renseigner sur la longue et riche histoire des chrétiens coptes et à reconnaître les nombreuses contributions qu'ils ont apportées et qu'ils apportent encore au Canada. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs de paix, de sécurité et de liberté d'expression et de religion ou de conviction qui nous unissent et grâce auxquelles notre pays reste fort, ouvert et inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Nayrouz. »

