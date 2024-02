OTTAWA, ON, le 1 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs :

« Nous marquons aujourd'hui le début du Mois de l'histoire des Noirs. Il s'agit d'un mois qui nous permet de rendre hommage aux réalisations des Canadiens noirs d'hier et d'aujourd'hui, de célébrer la culture des Noirs et de réaffirmer notre volonté de bâtir un Canada plus diversifié et plus accueillant pour tous.

« Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année, 'L'excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire', nous encourage à diffuser les histoires des Canadiens noirs. L'histoire des Canadiens noirs est l'histoire du Canada. Qu'il s'agisse des pionniers qui ont laissé leur marque dans les temples de la renommée et les manuels d'histoire ou des héros méconnus qui améliorent la vie des communautés à travers le pays, l'excellence des Noirs se manifeste partout autour de nous. Nous célébrons Stephanie Bernard, fondatrice de la Nunavut Black History Society et chef de file communautaire pour la promotion des arts et de la culture des Noirs canadiens. Nous célébrons Abraham Beverley Walker, premier avocat noir né au Canada et premier Néo-Brunswickois noir à avoir publié un magazine. Les Canadiens noirs ont joué un rôle essentiel pour faire du Canada le pays diversifié, prospère et compatissant que nous connaissons et que nous aimons.

« L'histoire douloureuse du Canada en matière de racisme à l'égard des Noirs a encore des répercussions dans les communautés à travers le pays. Nous pouvons, et nous devons faire mieux. En 2018, nous avons officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Cette initiative, centrée sur la reconnaissance, la justice, le développement et la lutte contre la discrimination, nous aide à mettre en place des cadres pour autonomiser les communautés noires et faire progresser notre travail de lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie auxquels sont confrontées les personnes d'ascendance africaine.

« Nous avons également renforcé notre soutien aux organisations dirigées par les Noirs ici, au pays. Depuis 2019, dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, nous avons investi dans plus de 2 300 projets visant à développer les organismes de bienfaisance et les organisations sans but lucratif dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs. L'année dernière, nous avons choisi la Fondation pour les communautés noires pour assurer la gestion du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds appuie des organismes de bienfaisance et à but non lucratif qui luttent contre le racisme à l'égard des Noirs et améliorent le bien-être social et économique dans les communautés majoritairement noires. De plus, grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, nous aidons les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs canadiens à lancer leur entreprise, à la faire croître et à réussir, aujourd'hui et demain.

« Il ne fait aucun doute que le Canada a parcouru un long chemin. Toutefois, tant que les inégalités et l'injustice seront présentes dans notre société, notre travail sera loin d'être terminé. Par conséquent, ce mois-ci, et chaque mois, célébrons le patrimoine des Noirs, rendons hommage aux histoires extraordinaires des Canadiens noirs et bâtissons un avenir meilleur et plus juste - pour les histoires qui restent à écrire.

« Je souhaite un excellent Mois de l'histoire des Noirs à tous les Canadiens. »

