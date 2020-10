Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes :

« Les femmes ont énormément contribué à faire du Canada le pays que nous connaissons aujourd'hui. En ce Mois de l'histoire des femmes, nous célébrons les réalisations importantes des femmes et des filles, mais réfléchissons également à tout ce qu'il reste à faire pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel.

« Le thème de cette année - Grâce à vous - rend hommage aux pionnières, aux militantes et aux défenseuses des droits qui s'efforcent de faire avancer l'égalité des sexes et le bien-être des femmes et des filles, dans toute leur diversité au Canada et à travers le monde. Malgré les difficultés et les obstacles rencontrés pour obtenir une rémunération équitable et des opportunités de leadership et malgré des expériences de violence et de discrimination, les femmes ont toujours continué de favoriser le changement et de faire des avancées pour le bien de toute la société.

« Grâce à des journalistes comme Carrie Best, nous apprenons à dénoncer haut et fort la discrimination. À travers des artistes comme Kenojuak Ashevak, nous apprenons à nous exprimer et à faire connaître notre culture. Par l'entremise de politiciennes comme Thérèse Casgrain, nous voyons comment mener un combat en faveur de droits égaux. De plus, en observant des astronautes comme Roberta Bondar, nous avons le courage d'atteindre de nouveaux horizons. Les femmes comme elles demeurent une source d'inspiration pour d'autres, en les incitant à suivre leurs pas.

« Au cours des derniers mois, les femmes, et en particulier celles à faible revenu, ont été les plus durement touchées par la pandémie mondiale de COVID-19. Elles sont nombreuses à avoir servi avec courage en première ligne et risqué leur santé pour offrir des soins et des services essentiels à la population canadienne. Le nombre de femmes sur le marché du travail a aussi nettement chuté. En effet, plusieurs d'entre elles ont perdu leur emploi, ont pu faire moins d'heures de travail et, parfois, n'ont eu d'autres choix que de rester à la maison pour s'occuper de leur famille. Certains ont évoqué une "récession au féminin". La pandémie a mis en lumière les inégalités et les injustices que vivent les femmes dans notre société, en plus de les exacerber. Nous savons qu'il faudra travailler fort pour refermer ces écarts, qui pourraient se creuser si aucune mesure décisive n'est prise. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons soutenir les femmes pour ne pas effacer les progrès réalisés au cours des dernières années.

« Nous sommes déterminés à bâtir un pays plus juste et plus inclusif. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada agit pour aider les femmes à traverser la pandémie et favoriser leur autonomisation économique. Au mois de mai, nous avons annoncé un financement de 15 millions de dollars pour appuyer des entrepreneures au moyen de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, dont nous allons accélérer la mise en œuvre. Nous continuerons d'agir en faveur de l'égalité en réduisant les écarts salariaux entre les sexes, en prenant des mesures pour mettre fin à la violence axée sur le sexe et en réalisant un investissement important et soutenu à long terme dans la mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Le gouvernement établira également le Plan d'action pour les femmes dans l'économie afin d'aider plus de femmes à retourner sur le marché du travail pendant que nous nous remettons de la pandémie.

« Sur la scène internationale, le Canada demeure un chef de file à l'égard de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. En 2017, nous avons lancé la première Politique d'aide internationale féministe du Canada. Notre objectif était de faire en sorte que d'ici 2021-2022, au moins 95 % de l'aide au développement international du Canada soit consacrée à des initiatives visant à améliorer la vie des femmes et des filles. L'an dernier, le gouvernement du Canada a aussi réalisé un investissement sans précédent pour soutenir la santé des femmes et des filles à travers le monde, y compris de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi encourageons tous les Canadiens à prendre le temps, ce mois-ci, d'en apprendre davantage sur notre histoire. Nous vous invitons à rendre hommage aux femmes qui ont contribué et continuent de contribuer à faire du Canada un pays plus juste, plus diversifié et plus prospère grâce à leurs réalisations et à leur désir de changer les choses. »

