OTTAWA, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du lancement de la 36e édition du programme Les lumières de Noël au Canada, qui se déroulera jusqu'au 7 janvier 2021 :

« Ce soir, nous marquerons le début du programme Les lumières de Noël au Canada. Bien que nous ne pourrons pas être tous ensemble en personne sur la Colline du Parlement cette année, les Canadiens pourront quand même s'émerveiller devant la beauté des lumières.

« En cette période où les journées s'écourtent et se refroidissent, cette riche tradition canadienne nous offre un moment chaleureux et nous réunit d'un océan à l'autre. Cette année, nous avons particulièrement besoin d'occasions comme celle-ci qui nous rappelle que, malgré les épreuves, nous sommes tous unis en tant que Canadiens.

« Ce majestueux spectacle nous rappelle aussi qu'il y a une lumière au bout du tunnel et que nous allons passer à travers cette pandémie mondiale de COVID-19. Nous devons continuer de nous serrer les coudes. De plus, nos valeurs d'entraide et d'unité et notre confiance en l'avenir nous permettront de continuer le travail nécessaire pour bâtir un Canada encore meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se laisser éblouir par le spectacle virtuel IllumiNATION. Il sera diffusé en grande première sur le site Web de Patrimoine canadien, le jeudi 17 décembre à 20 h HE. Ce spectacle nous permettra de profiter de nombreuses prestations artistiques en passant par Ottawa, Montréal, Toronto, Halifax, Moncton, Calgary, Vancouver, Yellowknife et Old Crow au Yukon. Ce sera une belle occasion de célébrer ce qui nous unit en ces froides journées d'hiver, tout en respectant les règles en matière de santé. À vous tous, Sophie et moi vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes. »

