OTTAWA, ON, le 15 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour national de la libération de la Corée :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la population de la Corée et aux communautés coréennes au Canada et à travers le monde pour célébrer le 76e anniversaire de l'indépendance de la Corée.

« Ce jour commémore la libération de la péninsule coréenne le 15 août 1945, après 35 ans d'occupation, et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Trois ans plus tard, ce même jour, la Corée du Sud a été officiellement établie, traçant un avenir brillant pour tous les habitants du nouveau pays. Depuis, ils montrent leur fierté à l'occasion du Gwangbokjeol, "Jour de la restauration de la lumière", pour célébrer l'indépendance de la Corée du Sud et ses nombreuses réalisations.

« Aujourd'hui, nous célébrons également les liens profonds qui unissent le Canada et la Corée du Sud. Nos deux pays sont depuis longtemps des amis et des partenaires proches, qui ont combattu côte à côte pendant la guerre de Corée et travaillé à l'établissement du tout premier accord commercial du Canada dans la région de l'Asie-Pacifique. Notre relation est fondée sur un engagement commun à défendre les valeurs démocratiques, la primauté du droit et le commerce libre et ouvert, ainsi que sur de profonds liens entre les populations.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à reconnaître les contributions importantes que les Canadiens d'origine coréenne et leurs communautés ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour national de la libération de la Corée. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/