OTTAWA, ON, le 11 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir :

« Chaque année, le 11 novembre, nous nous rassemblons pour rendre hommage aux braves femmes et hommes en uniforme qui défendent nos valeurs, ici et dans le monde entier - des valeurs qui nous unissent en tant que Canadiens, comme la paix, la liberté et la démocratie.

« Dans les arénas de hockey, les gymnases d'école, les centres-villes et les maisons de retraite de toutes les communautés du pays, nous promettons de ne jamais oublier les sacrifices que les membres des Forces armées canadiennes et nos anciens combattants ont faits pour nous. Nous portons des coquelicots rouges sur notre cœur pour nous souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Il s'agit d'une tradition inspirée du poème "Au champ d'honneur" du lieutenant-colonel et chirurgien canadien John McCrae - et nous rendons hommage aux membres de leurs familles et à leurs proches.

« "À vous de porter l'oriflamme", a écrit le Dr McCrae lors de la Première Guerre mondiale. Qu'ils aient été appelés à combattre aux côtés de nos alliés au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, à fournir aujourd'hui un soutien d'urgence aux Canadiens touchés par des phénomènes météorologiques violents ou à former les militaires ukrainiens qui défendent leur pays, génération après génération, les Canadiens ont répondu à l'appel. Nos militaires ont porté la feuille d'érable avec honneur, car ils incarnent parfaitement ce que cela signifie d'être canadien.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux militaires canadiens, anciens et actuels, pour tout ce qu'ils ont fait pour assurer notre sécurité. À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, nous observons deux minutes de silence pour les femmes et les hommes courageux qui ont donné leur vie au service d'un Canada meilleur. Nous leur sommes à jamais redevables.

« Nous nous souviendrons. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

