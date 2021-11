OTTAWA, ON, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui ont servi et qui servent actuellement notre pays en temps de guerre, de conflit et de paix. Nous prenons un instant pour nous souvenir de leurs courageux sacrifices et pour reconnaître une dette que nous ne pourrons jamais acquitter. Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été marqués physiquement ou mentalement par leur service ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs proches.

« Plus de 2,3 millions de Canadiens ont porté l'uniforme depuis la Confédération, et plus de 120 000 d'entre eux ont fait l'ultime sacrifice. Grâce à leur générosité, à leur dévouement et à leur bravoure, les membres de nos forces militaires et policières ont défendu la liberté, la paix et la démocratie - des valeurs que nous chérissons de tout cœur. Ils ont également participé à des opérations de maintien de la paix internationales, dans le cadre desquelles environ 130 d'entre eux ont donné leur vie, ainsi qu'à d'autres missions militaires pour protéger les droits des autres dans le monde et notre mode de vie. Ces héros incarnent le meilleur de l'identité canadienne.

« Cette année marque également le 100e anniversaire du coquelicot du Souvenir au Canada. Inspirée par le poème "Au champ d'honneur" de John McCrae, madame Anna Guérin de France eut l'idée de procéder à la distribution de coquelicots à l'anniversaire de la convention d'armistice, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918. C'était sa façon d'honorer les morts de la guerre et d'aider à amasser des fonds pour soutenir ceux qui avaient été touchés par le conflit. En juillet 1921, l'Association des vétérans de la Grande Guerre, le précurseur de la Légion royale canadienne, a adopté le coquelicot comme fleur du Souvenir. Cent ans plus tard, la vision d'Anna Guérin est toujours vivante, et le coquelicot demeure un indéniable symbole du Souvenir.

« Les événements de la dernière année et demie ont rendu la vie plus difficile pour de nombreux anciens combattants. C'est pourquoi, l'an dernier, le gouvernement du Canada a investi 20 millions de dollars dans la création du Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans, qui a aidé plus de 40 organismes partout au pays à assurer le bien-être des anciens combattants et de leurs familles pendant la pandémie de COVID-19.

« Alors que nous continuons de nous protéger les uns les autres et de protéger nos communautés contre la COVID-19, j'invite tous les Canadiens à regarder la cérémonie nationale au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, qui sera diffusée en direct sur Facebook aujourd'hui. J'encourage également tout le monde à consulter les ressources en ligne pour en apprendre davantage sur le jour du Souvenir, les histoires de nos soldats tombés au combat et tous les sacrifices qu'ils ont faits pour les Canadiens et les gens du monde entier.

« Aujourd'hui, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, les Canadiens d'un océan à l'autre observeront deux minutes de silence pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés au combat. Nous porterons un coquelicot rouge près de notre cœur, nous nous recueillerons solennellement et nous penserons à ceux qui ont servi avec tant de courage pour assurer notre sécurité et qui ont donné leur vie au service d'un Canada meilleur. Nous les remercions et leur témoignons notre respect et notre sincère gratitude.

« Nous nous souviendrons. »

