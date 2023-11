OTTAWA, ON, le 11 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir :

« Chaque année, le 11 novembre, nous portons le coquelicot rouge et observons deux minutes de silence en l'honneur des courageux membres de nos forces armées, qui ont tout risqué pour défendre les valeurs qui nous sont chères. Nous rendons hommage aux vétéranes et aux vétérans qui ont servi notre pays. Les Canadiens qui ont combattu en temps de guerre et de conflit l'ont fait pour défendre des valeurs comme la liberté, la démocratie et la primauté du droit. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir ces valeurs, qui nous guident dans la réalisation de notre mission consistant à améliorer la vie des populations du Canada et du monde entier.

« Le jour du Souvenir nous donne l'occasion de rendre hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui ont courageusement répondu à l'appel du devoir. Au moment où nous en avions le plus besoin, ils ont laissé derrière eux leur famille et leur foyer. Beaucoup d'entre eux sont revenus au pays en portant de lourds traumatismes, et beaucoup d'autres ne sont jamais revenus. Nous ne pourrons jamais rembourser leurs sacrifices.

« En réfléchissant à notre dette envers eux, soyons également conscients que cette journée n'est pas uniquement axée sur le passé, mais qu'elle rejoint également notre présent et notre avenir. Sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre d'Afghanistan comme dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, sur les terrains d'entraînement des soldats ukrainiens, et ici même, en réponse à la pandémie mondiale et aux catastrophes liées au climat, la détermination et le courage des membres des Forces armées canadiennes sont toujours restés inébranlables.

« Les membres de nos forces armées ont enduré les horreurs de la guerre pour défendre nos valeurs. Pour eux, nous devons rester fidèles à ces valeurs et ne jamais oublier tout ce qu'ils ont sacrifié pour les protéger. En observant un moment de silence et en déposant des couronnes au pied des monuments commémoratifs à travers le pays, nous soulignons l'importance d'enseigner les leçons de l'histoire aux nouvelles générations. Puissent-elles porter le flambeau du souvenir afin que nous puissions créer un monde meilleur pour tous.

« Nous nous souviendrons. »

