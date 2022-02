Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays et du monde entier pour célébrer le 57e anniversaire du drapeau national du Canada.

« Le 15 février 1965, le drapeau national du Canada a été hissé pour la toute première fois sur la Colline du Parlement. Depuis, l'unifolié est fièrement hissé dans des communautés partout au pays, notamment dans des écoles, des bibliothèques et des arénas de hockey, ainsi que dans les missions diplomatiques du Canada aux quatre coins du globe.

« Partout où il flotte, l'unifolié représente les valeurs communes qui nous unissent en tant que Canadiens, soit la liberté, la paix, la justice, l'égalité, l'ouverture, la diversité et la générosité. Malgré nos différences, nous unissons nos forces pour nous soutenir les uns les autres lorsque nous en avons le plus besoin.

« En effet, les Canadiens se sont serré les coudes pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ils ont aidé leurs familles, leurs amis et leurs voisins et ont compté sur eux pour traverser cette période difficile. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous resterons unis dans notre combat pour que les Canadiens puissent reprendre leurs activités préférées et pour soutenir nos fournisseurs de soins de santé de première ligne et nos travailleurs essentiels.

« En ce Jour du drapeau national du Canada, nous encourageons également tous les Canadiens qui portent la feuille d'érable aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022. Originaires des quatre coins du pays, ces athlètes font notre fierté par leur travail acharné et leur détermination.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les Canadiens un joyeux Jour du drapeau national du Canada. »

