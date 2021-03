OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour du Commonwealth :

« Aujourd'hui, à l'occasion du Jour du Commonwealth, nous nous joignons à nos partenaires du Commonwealth à travers le monde pour célébrer les valeurs communes et les liens solides de coopération et d'amitié qui nous unissent.

« Le Jour du Commonwealth a été lancé par les Canadiens et est célébré chaque année le deuxième lundi de mars. Pour souligner cette journée, les aéroports, les bases militaires et les immeubles fédéraux arboreront le drapeau royal de l'Union aux côtés du drapeau du Canada, en reconnaissance de notre amitié avec le Royaume-Uni et tous les membres du Commonwealth.

« Le Commonwealth compte 54 membres. Il s'étend de l'Europe, l'Afrique et l'Asie aux Caraïbes, aux Amériques et au Pacifique, et comprend un large éventail de cultures. Dirigé par Sa Majesté la reine Elizabeth II, le Commonwealth travaille pour faire progresser la démocratie, la primauté du droit, le développement durable, la protection de l'environnement, l'égalité des sexes et les droits de la personne. Ces valeurs sont essentielles au développement, à la prospérité et au bien-être des plus de 2,4 milliards de personnes qui vivent dans les pays du Commonwealth.

« Le Commonwealth aide également nos pays à travailler ensemble pour résoudre les problèmes les plus urgents que connaît le monde d'aujourd'hui, et pour créer un avenir meilleur pour nos populations et celles d'autres pays. Un exemple de ce travail s'inscrivant dans le thème de cette année qui est Créer un avenir commun : établir des liens, innover, transformer, est l'Agence du Commonwealth pour l'enseignement, dont le siège est à Burnaby, en Colombie-Britannique, et qui contribue à promouvoir l'éducation des filles dans le monde.

« Nous attendons avec intérêt la prochaine Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui aura lieu au Rwanda. Elle sera l'occasion pour le Canada et les autres pays du Commonwealth de continuer à travailler ensemble pour discuter des répercussions sanitaires, sociales et économiques de la pandémie mondiale de COVID-19. Nous allons également continuer à chercher des moyens nouveaux et concrets d'établir des liens, d'innover et de transformer nos sociétés pour que tous nos citoyens, en particulier les femmes et les jeunes, puissent réussir et réaliser leur plein potentiel.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer le Jour du Commonwealth, et à profiter de cette occasion pour apprendre davantage sur notre rôle au sein de cette organisation. »

