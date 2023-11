OTTAWA, ON, le 18 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés lettones du Canada et du monde entier pour célébrer le Jour de l'indépendance de la Lettonie.

« Le Canada et la Lettonie entretiennent des liens étroits fondés sur des valeurs communes, à savoir la liberté, la démocratie, la primauté du droit et un attachement mutuel à la sécurité transatlantique. En 2004, le Canada a été le premier pays à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Depuis 2017, dans le contexte de l'opération REASSURANCE, le Canada sert de nation-cadre pour le Groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, afin d'accentuer les efforts de dissuasion et de défense dans la région.

« Plus tôt cette année, j'ai eu le plaisir d'effectuer une visite en Lettonie et d'annoncer un nouveau financement visant à renouveler et à étendre l'opération REASSURANCE, en mettant l'accent sur l'augmentation de l'effectif du Groupement tactique multinational prêt au combat pour en faire une brigade. Cette opération est la plus importante mission des Forces armées canadiennes (FAC) à l'étranger. Elle constitue aussi notre contribution au plus important renforcement de la défense collective de l'Alliance depuis une génération. Je remercie les Lettons pour leur hospitalité soutenue à l'égard du personnel des FAC en affectation dans leur pays.

« Au-delà de la coopération en matière de défense, les relations entre nos deux pays sont également profondément ancrées dans de solides liens commerciaux et entre nos populations. Le Canada compte près de 30 000 citoyens d'origine lettone qui ont apporté, et continuent d'apporter, d'importantes contributions économiques, sociales et culturelles à notre pays. L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne continue de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui le Jour de l'indépendance de la Lettonie. Nous continuerons à nous appuyer sur le vaste partenariat qui unit nos deux pays pour créer le monde plus pacifique que nous souhaitons instaurer. »

