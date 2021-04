OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, le Jour de l'indépendance d'Israël :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Israéliens, aux communautés juives et à d'autres personnes au Canada et à travers le monde pour célébrer le 73e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël.

« Depuis plus de 70 ans, le Canada et Israël sont des amis proches, des alliés inébranlables et des partenaires au sein de nombreuses organisations internationales. Nos liens personnels et nos valeurs communes nous unissent, y compris notre engagement en faveur de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit.

« Le Canada est fier d'être solidaire d'Israël. Nous continuerons de nous opposer aux efforts visant à isoler Israël au niveau international et de condamner "BDS" et tout mouvement qui attaque nos amis israéliens, les Canadiens juifs et les valeurs que nous partageons. En cette journée importante, le Canada réaffirme son engagement à travailler en vue d'une paix durable pour toute la population de la région.

« Nous réitérons également notre promesse de lutter contre l'antisémitisme et la haine, en tout lieu et en tout temps, notamment en appuyant la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, que nous avons adoptée dans le cadre de notre stratégie de lutte contre le racisme.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous ceux qui célèbrent cette journée importante, Yom Ha'atzmaut Sameach. »

