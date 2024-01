OTTAWA, ON, le 1er janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance d'Haïti :

« Aujourd'hui, nous nous joignons au peuple haïtien et aux communautés haïtiennes du Canada et du monde entier pour célébrer le Jour de l'indépendance d'Haïti.

« Le 1 janvier 1804, le peuple haïtien a surmonté plus d'une décennie de révoltes et trois siècles de domination coloniale pour placer le pays sur la voie de l'indépendance. Cette victoire historique a permis à Haïti de devenir le premier pays fondé par d'anciens esclaves, inspirant l'espoir pour d'autres nations aspirant à la liberté et à l'indépendance.

« Aujourd'hui, le Canada compte plus de 165 000 Canadiens d'origine haïtienne qui sont profondément ancrés dans notre tissu culturel et font de notre pays un endroit plus prospère, plus diversifié et plus inclusif. En cette année où nous nous apprêtons à célébrer le 70e anniversaire de nos relations diplomatiques, nous nous réjouissons à l'idée de continuer à resserrer les liens entre nos pays et nos populations.

« Malheureusement, au cours de la dernière année, Haïti a souffert d'une aggravation des crises humanitaires, sécuritaires et politiques. Le Canada est profondément préoccupé par l'expansion des gangs armés et par la violence et l'instabilité qui en résultent, lesquelles causent de grandes souffrances au peuple haïtien. Voilà pourquoi nous continuons à travailler avec la Communauté des Caraïbes et d'autres partenaires internationaux pour soutenir les efforts des Haïtiens visant à rétablir la paix et la sécurité dans le pays, à répondre aux besoins de sa population et à ouvrir la voie à un avenir plus prometteur et plus sûr. Le Canada continuera d'appuyer les solutions dirigées par les Haïtiens pour rétablir la stabilité en Haïti.

« En ce jour où nous adressons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance d'Haïti, nous saluons le courage et la détermination du peuple haïtien face aux défis. Le Canada est à ses côtés et appuie les efforts qu'il déploie en vue de bâtir un avenir meilleur. »

