OTTAWA, ON, le 24 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif du génocide arménien, qu'on appelle également Medz Yeghern :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes au Canada et à travers le monde pour honorer la mémoire des victimes du génocide arménien, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Nous rendons également hommage à leurs descendants, notamment les Canadiens d'origine arménienne qui, hier comme aujourd'hui, contribuent à façonner le pays fort, diversifié et inclusif que nous connaissons.

« Les atrocités qui ont été commises et le nombre effroyable de vies qui ont été perdues de 1915 à 1923 ne doivent jamais tomber dans l'oubli. En 2015, un siècle après le début de cette tragédie, le Parlement a adopté une motion pour faire du 24 avril le Jour commémoratif du génocide arménien. Depuis, cette date nous rappelle les deuils, les traumatismes et la douleur causés par ces atrocités ainsi que l'importance de veiller à ce qu'une telle situation ne survienne plus jamais. Ce jour tombe durant le Mois de la commémoration, de la condamnation et de la prévention du génocide.

« La haine et la violence ne doivent plus jamais susciter l'indifférence. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour faire en sorte qu'une telle brutalité ne se reproduise jamais. Pour ce faire, il faut d'abord s'élever contre la discrimination et la haine sous toutes ses formes, partout et en tout temps.

« Ensemble, en ce sombre anniversaire, nous nous souvenons des vies perdues et saluons la vigueur et la force de caractère du peuple arménien. Nous envisageons avec espoir un avenir où la paix, le respect mutuel et la dignité marqueront les relations entre les peuples et les pays du monde. »

