OTTAWA,ON, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le cinquième anniversaire de la fusillade mortelle survenue à La Loche, en Saskatchewan :

« Il y a cinq ans aujourd'hui, quatre Canadiens ont été tués et sept autres ont été gravement blessés lors d'un attentat insensé perpétré dans la communauté de La Loche, en Saskatchewan

« En cet anniversaire solennel, je me joins aux Saskatchewanais et à tous les Canadiens pour nous souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie. Nous offrons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu'aux survivants et à tous ceux qui vivent avec la douleur et le traumatisme causés par cette attaque. Nous rendons également hommage aux premiers répondants, aux communautés autochtones et aux intervenants de première ligne dont le courage a permis de sauver des vies à l'école secondaire Dene et d'éviter une plus grande tragédie.

« Le cœur de tous les Canadiens a été brisé il y a cinq ans, et depuis, nous continuons de guérir ensemble. J'ai personnellement rencontré les membres de la communauté de La Loche et j'ai pu voir leur résilience, leur force et leur courage incroyables. À tous les membres de la communauté : sachez que vous ne serez jamais oubliés. Le gouvernement du Canada sera toujours là pour vous soutenir, pour vous écouter et pour faire en sorte que de telles tragédies ne se reproduisent plus.

« Pour assurer la sécurité de tous les Canadiens, y compris les résidents de La Loche, nous avons annoncé l'année dernière l'interdiction de plus de 1 500 modèles et variantes d'armes à feu de style arme d'assaut. De plus, nous avons récemment investi 82,5 millions de dollars pour aider les communautés autochtones à adapter et à élargir les services en santé mentale, améliorer l'accès et répondre à la demande croissante. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les gouvernements autochtones, municipaux, territoriaux et provinciaux pour assurer un meilleur avenir aux jeunes autochtones. Nous continuerons également de travailler avec les communautés de partout au Canada, de manière à répondre à leurs besoins. Ensemble, nous pouvons mieux soutenir la guérison et résoudre les enjeux auxquels La Loche et d'autres communautés sont confrontées.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à prendre le temps aujourd'hui de se souvenir des victimes et des survivants de cet horrible attentat. Je réaffirme aussi notre soutien indéfectible à la population de La Loche. »

