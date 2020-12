OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le cinquième anniversaire de l'Opération visant les réfugiés syriens :

« Il y a cinq ans aujourd'hui, les Canadiens se préparaient à accueillir les premiers réfugiés syriens au Canada dans le cadre de l'Opération visant les réfugiés syriens. En tant que pays, nous avons ouvert nos bras et nos cœurs aux personnes et aux familles qui fuyaient les conflits, l'insécurité et la persécution.

« Au cours des années qui ont suivi, le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec les Canadiens, le milieu des affaires et la société civile pour réinstaller quelque 73 000 réfugiés syriens dans plus de 350 communautés à travers le pays. Grâce à la générosité des autres, ces réfugiés ont trouvé un chez-soi sûr. Ils ont maintenant la chance de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur famille.

« Il y a cinq ans, j'ai eu l'occasion d'accueillir personnellement plusieurs réfugiés syriens à leur arrivée à l'aéroport international Pearson de Toronto. Depuis, beaucoup ont appris l'anglais et le français, certains ont réussi leurs études et d'autres sont maintenant citoyens canadiens. Certains sont devenus des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs, et d'innombrables autres redonnent déjà à leur communauté. Comme le conflit persiste depuis près de dix ans, le gouvernement du Canada continuera de fournir un soutien humanitaire et une protection internationale aux personnes qui fuient la Syrie. Il les aidera aussi à se réinstaller.

« Tout au long de la pandémie mondiale de COVID-19, nous avons pu directement constater à quel point le travail des immigrants est essentiel pour notre pays, en particulier dans nos systèmes de santé et de soins de longue durée. Alors que nous déployons tous les efforts possibles pour assurer une relance économique solide et protéger la santé et la sécurité des Canadiens, le gouvernement du Canada continuera d'accueillir les nouveaux arrivants par le biais des programmes d'immigration et de réinstallation des réfugiés. Pour contribuer à accélérer la relance de l'économie canadienne, nous avons récemment annoncé une augmentation raisonnable de l'immigration dans notre Plan des niveaux d'immigration de 2021-2023. L'immigration et l'accueil de nouveaux arrivants a toujours été un fondement de notre croissance économique. Nous devons rester fidèles à ce principe et à notre tradition humanitaire qui consiste à accueillir les gens qui sont forcés de quitter leur chez-soi. Cette tradition est au cœur de notre identité en tant que pays.

« Tous ensemble, et en collaboration avec nos partenaires internationaux, nous devons également trouver des moyens de continuer de protéger les réfugiés qui fuient la guerre ou la violence ainsi que ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, de leur allégeance politique ou de leur orientation sexuelle. C'est en travaillant ensemble en tant que communauté mondiale que nous pouvons trouver des solutions à long terme aux nombreux enjeux que vivent les personnes déplacées et les réfugiés du monde entier.

« Nous, Canadiens, avons toujours été guidés par notre engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion. Nous croyons qu'il est important d'aider nos voisins, de tendre la main aux gens dans le besoin et d'affronter nos plus grands défis ensemble. En accueillant des dizaines de milliers de réfugiés syriens depuis le début de l'Opération visant les réfugiés syriens, nous avons tous réitéré ces valeurs fondamentales au cours des cinq dernières années. À l'avenir, nous continuerons d'exercer un leadership empreint de compassion et de faire notre part pour bâtir un monde plus sûr, plus juste et plus équitable. »

