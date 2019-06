Déclaration du premier ministre à l'occasion du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie :

« Aujourd'hui, en ce 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, nous rendons hommage à ceux qui se sont battus et ont donné leur vie lors du Débarquement. Cette campagne a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale.

« Il y a 75 ans aujourd'hui, la plus grande opération militaire multinationale de l'histoire a commencé. Lors du Débarquement, les forces alliées visaient à s'emparer de cinq plages situées le long de la côte de la France occupée. Des mines, des pièces d'artillerie, des barbelés, des bunkers en béton, des murs antichars et des milliers de soldats ennemis protégeaient les rives.

« C'était un pari sans précédent. Les Alliés risquaient de subir des pertes catastrophiques, mais ils savaient qu'ils devaient percer le mur de l'Atlantique pour vaincre les nazis et mettre fin à la guerre en Europe.

« Quatorze mille Canadiens ont pris d'assaut la plage Juno le 6 juin 1944, lors du jour J. Ils se sont joints aux forces britanniques, américaines et françaises des Alliées pour lancer un assaut immense sur les plages de la Normandie. Ils ont porté différents drapeaux, mais se sont battus pour une seule cause. Ils ont lutté contre la tyrannie. Ils ont défendu la liberté. Ils ont donné leur vie pour protéger les droits de la personne et la démocratie.

« L'ampleur de la coopération entre les pays était stupéfiante. Les forces aériennes, les forces navales, les forces terrestres - infanterie d'assaut, parachutistes, sapeurs, équipages de chars et artilleurs - formaient un seul tout.

« Cette énorme force qui rassemblait plusieurs pays a franchi le mur de l'Atlantique et provoqué des batailles sanglantes à travers le nord-ouest de l'Europe. Onze mois plus tard, l'Allemagne nazie capitulait. La guerre serait bientôt terminée.

« Pour les milliers de Canadiens qui ont débarqué sur la plage Juno il y a 75 ans, ce jour-là restera à jamais gravé dans leur mémoire, et nous ne pouvons pas l'oublier. Les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale nous quitteront bientôt. Nous partageons la responsabilité sacrée de préserver les histoires des anciens combattants, de reconnaître les conséquences de la guerre et d'honorer leurs immenses sacrifices.

« J'encourage tous les Canadiens à prendre un moment pour se souvenir des plus de 5 000 soldats canadiens qui ont perdu la vie sur les champs de bataille de la Normandie. Ils étaient parmi les plus d'un million de Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui ont changé le cours de l'histoire.

« Nous nous souviendrons. »

