OTTAWA, ON, le 1er janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire de la citoyenneté canadienne :

« Il y a 75 ans aujourd'hui, la Loi sur la citoyenneté canadienne a été adoptée, marquant le début de la citoyenneté canadienne comme statut juridique. Ce moment historique a permis de déterminer qui était un citoyen canadien et qui pouvait le devenir. Il constitue une expression importante de l'identité nationale de notre pays.

« La Loi a également fait du Canada le premier pays du Commonwealth à créer sa propre citoyenneté, distincte de celle du Royaume-Uni, faisant de nous des Canadiens plutôt que des sujets britanniques. Au fil des ans, la Loi a évolué pour devenir la Loi sur la citoyenneté. Elle a fait l'objet de diverses modifications, lesquelles ont permis d'accroître l'équité et d'améliorer le programme de citoyenneté du Canada. Aujourd'hui, les citoyens canadiens du pays et du monde entier jouissent des mêmes droits et libertés et assument les responsabilités que leur confère leur statut. Au cours de la dernière décennie, plus de deux millions de personnes ont prêté le serment de citoyenneté pour devenir des citoyens canadiens.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que le fait d'investir dans l'immigration contribue à renforcer et à faire croître notre économie, mais il sait également que la pandémie a entraîné des retards pour ceux qui cherchent à se bâtir un avenir au Canada. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à augmenter les niveaux d'immigration et à réduire les délais d'attente pour les demandeurs. Il est également déterminé à offrir un programme de réinstallation des réfugiés de calibre mondial et à soutenir la réunification des familles, afin que celles-ci puissent être réunies plus rapidement. Grâce à ce travail et au soutien des communautés et des Canadiens de tout le pays, le Canada a accueilli plus de 400 000 nouveaux arrivants en 2021, soit le plus grand nombre de nouveaux arrivants que notre pays ait jamais accueilli en une seule année.

« Nous savons aussi qu'il reste du travail à faire pour que le Canada devienne un pays plus juste, plus inclusif et plus équitable pour tous, y compris les nouveaux Canadiens. Peu importe ses origines, un Canadien est un Canadien. Malheureusement, en raison de la pandémie, beaucoup de gens ont été confrontés à des obstacles supplémentaires à la participation sociale et économique. Les préjugés, la discrimination et le racisme systémique continuent également d'être une réalité vécue par de nombreux immigrants à l'échelle du pays. Tandis que nous poursuivons la lutte contre la COVID-19, nous continuerons de prendre des mesures concrètes pour offrir à tous les Canadiens une chance réelle et équitable de réussir.

« En tant que pays, nous devons notre force à notre population, à notre diversité et à nos différences. Depuis des générations, les immigrants et les nouveaux Canadiens incarnent les valeurs d'ouverture, de compassion et de respect qui nous définissent et nous unissent. En s'installant dans ce pays, ils ont façonné l'identité canadienne, et leurs importantes contributions sociales, culturelles et économiques font de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Nous ne devons jamais oublier ce fait ni le tenir pour acquis.

« En ce jour, alors que nous célébrons le 75e anniversaire de notre citoyenneté canadienne commune, je vous invite tous à célébrer ce que cela signifie d'être Canadien et à vous renseigner sur les droits et les responsabilités liés à la citoyenneté. Réfléchissons aux libertés dont nous jouissons et aux valeurs que nous partageons en tant que famille canadienne. Ensemble, les Canadiens d'un océan à l'autre peuvent continuer à bâtir un pays plus fort, plus diversifié et plus inclusif. »

