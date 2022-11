OTTAWA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 74e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III, roi du Canada :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens et aux gens du monde entier pour célébrer le 74e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III.

« C'est la première fois que les Canadiens soulignent l'anniversaire de leur nouveau roi. Cet anniversaire nous offre l'occasion de reconnaître le dévouement de Sa Majesté au service des gens ainsi que la relation étroite et spéciale qu'il a entretenue avec le Canada tout au long de sa vie.

« Le roi effectue des visites au Canada depuis plus de 50 ans et a rencontré des Canadiens dans les 13 provinces et territoires. Il a notamment effectué sa plus récente visite en compagnie de la reine consort, en mai dernier, pour souligner le jubilé de platine historique de la défunte reine. Au fil des ans, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sa Majesté à de nombreuses reprises et de constater son engagement à bâtir un avenir meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à Sa Majesté un très joyeux anniversaire. »

